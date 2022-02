Mazzù prévient : "Le risque maintenant, c'est l'autosatisfaction"

L'Union compte désormais 10 points d'avance sur son plus proche poursuivant, et a passé haut la main le gros test que constituait le calendrier de la reprise. Mais Felice Mazzù, au-delà de l'euphorie, restait calme.

Il y a deux Felice Mazzù : celui qui exulte au coup de sifflet final après chaque victoire et commence à devenir une vraie star des caméras (comme avec son déjà célèbre "f*ck the pressure"), et celui qui est redescendu de son nuage pour s'adresser aux micros après la rencontre. "On nous prédisait un mois difficile et nous l'avons traversé avec plaisir, avec envie et avec détermination", se réjouit l'entraîneur de l'Union. "Avec beaucoup de simplicité également, et c'est ce qui nous permet de les traverser avec réussite".

Mais malgré les 10 (!) points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'USG veut rester les pieds sur terre : "Dire que nous sommes la meilleure équipe de Belgique nous amènerait vers de la prétention. Les semaines les plus dures arrivent, car c'est maintenant que peut s'installer la prétention et l'autosatisfaction", prévient Mazzù. "Nous allons devoir nous battre contre ça".

Objectif top 4

Bref : pas question de parler de titre, même si beaucoup s'en chargent à la place des Unionistes. "Je ne vous parlerai pas de titre, car en PO1, l'Antwerp le sait aussi, tout est divisé par deux et tout repart donc presque à zéro", estime Felice Mazzù. "L'objectif, c'est le top 4, et nous n'y sommes pas encore mathématiquement".

Et une fois assurés du top 4, ce qui ne saurait plus tarder ? "Alors, nous disputerons chaque match pour prendre du plaisir", conclut l'entraîneur de l'Union.