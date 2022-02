John van den Brom veut vite retrouver un nouveau club : "Je suis resté assez longtemps à la maison"

Récemment libéré de ses fonctions à Genk, le Néerlandais compte vite retrouver un nouvel employeur.

John van den Brom espère très vite connaître une nouvelle expérience sur un banc. Limogé début décembre à Genk, il s'est exprimé pour le média Néerlandais Rondo quant à sa situation d'entraîneur sans club.

Il se dit avoir passé assez de temps chez lui, et être prêt à regoûter au bord du terrain. "Je suis libre maintenant, et j'ai été à la maison assez longtemps. Je suis à la maison depuis exactement deux mois maintenant. En ce qui me concerne, je peux recommencer (avec un nouveau club, ndlr)."

Il a également été questionné quant à l'éventualité d'une collaboration avec le PSV Eindovhen, qui se séparera à la fin de la saison de son T1 Roger Schmidt. "Vous voulez toujours travailler pour le meilleur club possible. (...) J'ai une longue expérience aux Pays-Bas et il y a eu plusieurs fois où je me dit : maintenant ils (le PSV, ndlr) vont peut-être venir. Mais cela n'est jamais arrivé, alors je ne suppose pas que cela arrivera maintenant. Mais je l'aimerais beaucoup."