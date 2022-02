La Grande-Bretagne et l'Irlande candidates à l'organisation de l'Euro 2028

Après avoir considéré une candidature commune pour le Mondial 2030, la Grande-Bretagne et l'Irlande ont finalement opté pour l'Euro 2028.

L'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Écosse et la République d'Irlande ont décidé de présenter leur candidature pour l'organisation de l'Euro 2028, et donc d'abandonner le projet de candidature pour la Coupe du Monde 2030. Les cinq fédérations (FA) ont réalisé une étude de faisabilité basée sur les coûts, l'impact économique et le paysage footballistique britannique et irlandais pour parvenir à cette décision, à plus d'un mois de la deadline fixée au 23 mars par l'UEFA.

"Les 5 FA ont convenu d'abandonner tout projet de candidature au Mondial 2030. Accueillir un Euro offre un retour similaire sur investissement pour un coût bien moindre pour un tournoi européen et des bénéfices réalisés plus rapidement", pointe le communiqué commun des fédérations. "Ce serait un honneur et un privilège d'accueillir collectivement l'Euro 2028 et accueillir toute l'Europe".

Cet Euro 2028 se déroulerait seulement sept ans après l'Euro 2020 (qui s'est tenu en 2021, rappelons-le) et les débordements ayant eu lieu lors de la finale de Wembley. L'Angleterre avait alors accueilli les deux demi-finales et la finale de l'Euro, ainsi que plusieurs matchs de poules, tandis que Hampden Park, à Glasgow, avait également accueilli 4 rencontres et que Dublin devait également être ville-hôte.