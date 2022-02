Malgré son but, Allegri n'est pas tout à fait satisfait de Vlahovic

Le nouvel attaquant de la Juventus a donné la victoire à son nouveau club ce week-end.

Recruté pour 75 millions d'euros (bonus compris) cet hiver en provenance de la Fiorentina, l'avant-centre de la Juventus Turin Dusan Vlahovic (22 ans, 22 matchs et 18 buts en Serie A cette saison) a connu des débuts parfaits avec un but contre l'Atalanta Bergame (2-1) dimanche en Serie A. Cependant, l'entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegi en attend plus de la part de l'international serbe.

"Vlahovic a eu quelques mauvaises premières touches au début du match, qu'il doit améliorer pour être plus propre dans son mouvement. Il aime être dans la bataille, mais il n'a que 22 ans et n'a pas beaucoup d'expérience", a commenté le technicien italien en conférence de presse.

Avec son efficacité dans la zone de vérité, Vlahovic risque de faire du bien aux Turinois.