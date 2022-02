Un nouveau blessé au PSG pour affronter le Real?

La Ligue des Champions va revenir ces prochaines semaines.

Contraint de sortir juste avant la mi-temps, l’ailier Angel Di Maria (33 ans, 16 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s’est blessé à Lille (1-5 pour les Parisiens) ce dimanche. Rien de très inquiétant selon l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino.

"Je ne crois pas que ce soit grave. Je pense que c'est un petit problème aux adducteurs, il a reçu un coup à la jambe. J'espère que ce n'est pas grave et qu'il sera disponible le plus vite possible", a rassuré le coach argentin sur Prime Video.