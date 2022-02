D1B : Waasland-Beveren s'incline face au Lierse et laisse le champ libre à ses concurrents

Les Waeslandiens réalisent ici une très mauvaise opération en vue de la montée en D1A.

Waasland-Beveren, 3e de D1B, se devait de gagner face au Lierse, à la lutte pour la 5e place avec Mouscron.

Malheureusement, les hommes de Marc Schneider, avec notamment les transfuges hivernaux Guillaume Gillet et Eric Ocansey à nouveau titulaires, se sont inclinés sur un but de Thibaut Van Acker à l'heure de jeu (61e).

Waasland-Beveren loupe alors une occasion de repasser devant le RWDM, 2e, qui joue dimanche (16h) contre Deinze, 4e. Le Lierse est en embuscade, à deux points de Deinze. Westerlo, leader avec 40 points - 8 points de plus que le RWDM et 10 de plus que Waasland, rencontre justement Mouscron ce samedi (20h45).