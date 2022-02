Guillaume Dietsch : "Une défaite cruelle"

Ce vendredi soir en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing a chuté dans les arrêts de jeu contre l'Antwerp (0-1) lors

Le RFC Seraing est parvenu à tenir tête à l'Antwerp et à faire le gros dos en première période. Après la pause, le Great Old sera réduit à dix après l'exclusion de Samatta. En supériorité numérique, le promu sérésien sera plus entreprenant sans pour autant avoir des occasions franches devant le but adverse. Alors que la partie se dirigeait vers un partage, les visiteurs ont ouvert le score dans les arrêts de jeu via un tir d'Almeida dévié par Spago.

"Au final, nous perdons 0-1, et c'est très frustrant"

"Une défaite cruelle. On a bien maîtrisé le match du début à la fin, puis on se punit durant les derniers instants avec un coup de pied arrêté. La faute était évitable. On aurait mérité beaucoup mieux", a confié Guillaume Dietsch à l'issue de la rencontre. "L'exploit était possible ce vendredi, et pas seulement à partir du moment où on était à onze contre dix. Nous sommes parvenus à faire douter l'Antwerp et nous avons eu des occasions. Y avait-il penalty pour nous ? Au final, nous perdons 0-1, et c'est très frustrant", souligné le portier prêté par Metz.

Auteur d'arrêts décisifs, l'international Espoirs français veut également retenir le positif. "Nous avons bien défendu, avons eu des occasions et avons fait douter le deuxième du classement", a conclu Dietsch.