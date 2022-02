Leander Dendoncker: "Ma polyvalence ne joue pas toujours en ma faveur"

Leander Dendoncker a beaucoup manqué de temps de jeu en début de saison, mais vient de disputer nonante minutes pour la quatrième fois consécutive. Une première lors de cet exercice.

Cette après-midi, Leander Dendoncker a inscrit son premier but en Premier League cette saison face à Tottenham (le deuxième toutes compétitions consécutives, après celui marqué en Coupe de la Ligue, déjà face aux Spurs). Ce but, le deuxième de la rencontre, a permis aux Wolves de conforter leur avance au Tottenham Hotspur Stadium. Grâce à ce succès, Wolverhampton remonte à la septième place et dépasse son adversaire du jour.

Au micro de Playsports après la rencontre, Dendoncker s'est exprimé sur l'arrivée de son nouvel entraineur, Bruno Lage. "Un nouvel entraineur, cela veut dire une nouvelle phulosophie. Lorsque Nuno Espirito Santo est arrivé, j'ai aussi débuté les premières rencontres sur le banc avant de grapiller petit à petit du temps de jeu. Je pense que ma polyvalence ne m'aide pas. Je suis parfois aligné au milieu de terrain, parfois en défense, ce qui rend les choses difficiles pour enchainer les bonnes performances. Ma position préférée reste le milieu de terrain."