Vormer sur le banc, Skov Olsen fête sa première titularisation

Il y a quelques surprises dans la composition de départ du Club de Bruges.

Alfred Schreuder se cherche un onze de départ, tout le monde le sait, mais les évènements ne l'aident pas non plus. En effet, en plus de la suspension de Balanta, l'entraîneur néerlandais doit se passer des services de Buchanan (covid-19) et de Dost (blessé).

Pour la réception de Charleroi, il a choisi d'aligner Mechele en défense centrale, alors que Skov Olsen est titulaire pour la première fois depuis son arrivée. Lang et De Ketelaere sont bien évidemment de la partie.

En face, le Sporting de Charleroi s'aligne sans Gholizadeh qui est pacé sur le banc par Edward Still, tout comme Andreou et Wasinski.

Kamara, Knecevic, Van Cleemput, Bessile, Zorgane, Bayo, Kayembe, Heymans, Ozornwafor, Ilaimaharitra.