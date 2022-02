Ligue des Champions et le PSG: souvenir douloureux pour Eden Hazard

Ce mardi, le PSG et le Real Madrid d'Eden Hazard vont une nouvelle fois croiser le fer en Ligue des Champions.

C'était en novembre 2019, le 26 plus précisément. Ce jour-là, le Real et le PSG s'affrontaient en Ligue des Champions, dans les phases de poule. C'était un autre Real, un autre Eden Hazard, une autre époque.

Eden Hazard était dans sa première saison au Real et tentait de s'imposer avec Zinedine Zidane sur le banc. En face, Thomas Meunier est toujours Parisien, quand le Bling-bling de la capitale française ne le dérangeait pas encore. Les deux hommes se croisent souvent durant le match, jusqu'à cette 68ème minute où l'actuel joueur du Borussia blessa involontairement le capitaine des Diables Rouges.

Ce dernier va se relever, mais la blessure est sérieuse (une fissure au pied) puisqu'il est remplacé par Gareth Bale. Le reste de la saison d'Eden aura été compliqué, puisqu'il ne rejouera pratiquement plus... même si au final il est champion d'Espagne avec son club une fois la reprise du football post-coronavirus.

Cette blessure est, pour certains, un tournant et le début des problèmes pour Eden Hazard chez les Merengues. Est-ce que cette blessure est la cause de tous les problèmes physiques de l'ancien joueur de Chelsea? Personne ne le saura jamais. Ce qui est certains c'est que cela ne l'a pas aidé lors de sa première saison dans la capitale espagnole. Mais ce qui a été un tournant dans un sens pourrait l'être dans l'autre: et si Eden Hazard sortait de nulle part pour qualifier le Real Madrid? Réponse dès ce mardi mais aussi le 9 mars au Bernabeu.