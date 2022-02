📷 Un match arrêté au Guatemala suite à l'invasion du terrain par...un serpent

Images surréalistes lors d'un match de championnat du Guatemala entre Nueva Concepcion entre Municipal : un serpent s'est invité sur le terrain, lors de la 82e minute.

Comme le rapporte le Sun, l'arbitre a arrêté le match. Un employé du club a d'abord essayé de récupérer l'animal qui se faufilait sur le terrain, avant que deux policiers n'interviennent et essayent de couper la tête du serpent avec des boucliers anti-émeutes. Heureusement pour l'animal, un autre policier a réussi à l'attrapper et à l'emmener, sous les acclamations des spectateurs.

Surréaliste, on vous dit.

