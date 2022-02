Genk, à une victoire de creuser un petit fossé vers le top 8

Ce mercredi, les Limbourgeois affrontent le KV Malines lors d'un match en retard et une victoire pourrait sonner le glas des espoirs de pas mal de clubs.

La saison de Genk est loin d’être un long fleuve tranquille. Cité comme étant candidat au titre après sa deuxième place la saison dernière, le club entraîné en début de saison par Van Den Brom est un peu passé au travers de son exercice 2021-2022.

Mais Bernd Storck est arrivé, avec sa discipline et une autre façon d’aborder les rencontres, et un nouveau football qui se veut plus réaliste surtout défensivement. Du coup, il sont encore des ambitions qui peuvent toujours être européennes.

Mais pour cela, il faut d’abord entrer dans le top 8, puisque le top 4 semble inaccessible (10 points de retarde sur Anderlecht qui est à la quatrième place). D’ailleurs une victoire ce soir creuserait un petit fossé entre ce fameux top 8 et ceux qui espèrent encore y entrer.

Si Genk l’emporte contre Malines, l’avance serait alors de 5 points sur OHL, 6 sur le Cercle et 7 sur Courtrai. A ce stade de la compétition, ce serait un petit fossé qu’il serait compliqué de combler. Les coéquipiers de Bongonda savent dès lors ce qu’il leur reste à faire.