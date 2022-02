🎥 Thierry Henry réagit au but de Kylian Mbappé : "Peu de joueurs peuvent me faire sauter de mon canapé ou crier"

Le Français a apprécié le but de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (1-0) lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

En plus de travailler pour Prime Video pour la Ligue 1 en France, Thierry Henry est aussi consultant pour CBS Sports lors des rencontres de Ligue des Champions aux côtés de Jamie Carragher et Micah Richards.

Le champion du monde 1998 n'a pas manqué de célébrer le but de Kylian Mbappé avant de s'expliquer. "Peu de joueurs peuvent me faire sauter de mon canapé ou crier comme vous l’avez vu. C’est ce que tu veux voir quand tu regardes un match à la télé, un joueur qui débloque des situations, un joueur qui provoque en un contre un. Souvent on entend les joueurs dire où il faut jouer là, faire tourner le ballon ici. Mais quid de l’instinct, du dribble ? Laissez-le jouer, laissez-nous en profiter ! Quelle soirée, quel but, et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier !", a-t-il confié.