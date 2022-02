Le Barça rêve toujours d'Andreas Christensen

Cela fait désormais quelques mercatos que le défenseur danois figure sur les tablettes des Blaugranas.

Au fur et à mesure des saisons, Andreas Christensen est devenu incontestable au sein de la défense centrale de Chelsea. Fort de ses 152 apparitions avec les Blues, lors desquelles il a notamment remporté l'Europa League et la Ligue des Champions, le défenseur danois jouit de l'intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi ces clubs figure, selon Marca, le FC Barcelone. Les Catalans pourraient perdre Samuel Umtiti et Clément Lenglet cet été, et le profil du défenseur de Chelsea plait beaucoup à Xavi.

Christensen, dont le contrat expire justement l'été prochain, analyse actuellement les différentes possibilités qui s'offrent à lui, et n'a pas encore donné sa réponse.