Dimitri Payet : "Il va falloir dégonfler un peu les têtes"

L'Olympique de Marseille a chuté à domicile contre Clermont (0-2) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Remonté après la défaite à domicile de l'OM, Dimitri Payet (34 ans, 22 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a utilisé des mots forts.

"Je pense qu'il nous a manqué de l'humilité", a lâché le milieu offensif de l'Olympique de Marseille au micro de Prime Vidéo. On n'a pas montré un visage cohérent, on n'a pas montré de valeurs, on n'a rien montré. On a pris une bonne leçon de la part d'une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer le visage qui est le nôtre."

Au classement, l'OM conserve sa 2ème place mais avec un petit point d'avance sur Nice, 3ème.