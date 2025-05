Après une belle saison, mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin : "Certains pensent avoir plus de droits que d'autres"

Lucas Stassin a été convoqué devant le tribunal de police de Hal. L'attaquant de Saint-Étienne a perdu son casier judiciaire vierge après une série d'accusations.

Sur le plan sportif, Lucas Stassin a connu une excellente saison. Auteur de douze buts et cinq assists, il a été l'un des rares points positifs de L' AS Saint-Etienne cette saison. Malheureusement, l'ancien attaquant d'Anderlecht et Westerlo a commis des écarts hors des terrains.

Ainsi, Stassin a récemment perdu son casier judiciaire vierge au tribunal de police de Hal en raison de plusieurs infractions au code de la route. C'est ce qu'écrit Het Nieuwsblad. "L'accusé a mis en danger des usagers vulnérables de la route et n'a pas utilisé ou utilisé trop tard son clignotant. Il a dépassé deux autres véhicules en même temps, incité d'autres conducteurs à rouler trop vite et n'a pas adapté sa vitesse à la limitation de vitesse dans une zone trente ", a précisé le procureur Kris Boelens dans Het Nieuwsblad.

Après ces faits, le jeune attaquant a dû immédiatement rendre son permis de conduire pour quinze jours. Il est maintenant soumis à une interdiction de conduire supplémentaire de six jours et Stassin devra repasser son examen de conduite pratique.

La juge Dina Van Laethem n'a pas accepté les circonstances atténuantes en raison du casier judiciaire vierge : "Il arrive parfois qu'un footballeur professionnel se retrouve devant le tribunal de police. Certains pensent avoir plus de droits que d'autres, alors qu'ils ont un rôle d'exemple pour la jeunesse. "

Stassin lui-même n'était pas présent lors de l'audience. Il ne revient que ce soir d'un voyage en Espagne. Il se voit également infliger une amende de quelques centaines d'euros.