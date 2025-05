Mehdi Bayat sort du silence face aux rumeurs de départ de Rik De Mil à Charleroi

Rik De Mil a conduit le Sporting de Charleroi vers une qualification européenne. Reste à savoir si les Carolos disputeront cette campagne avec leur coach actuel toujours sur le banc. Mehdi Bayat prend la parole concernant l'avenir de ce dernier.

Rik De Mil a réalisé une bonne saison à la tête du Sporting de Charleroi, avec une qualification européenne en point d’orgue. Mais restera-t-il l’entraîneur des Carolos la saison prochaine ?

La Gantoise et l’Antwerp seraient déjà intéressés par son profil, et il ne serait pas surprenant que d’autres clubs se manifestent également.

Pour le président Mehdi Bayat, ce n’est pas une première : il avait déjà vécu une situation similaire lorsque Felice Mazzu était courtisé par d’autres équipes.

Le dirigeant s’est montré très clair au micro de La Dernière Heure : "Quant à Rik, il restera avec nous au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine."

Et de poursuivre : "Nous venons de présenter notre nouveau plan, dont il est l'architecte. A nous de nourrir ses ambitions, y compris sur le plan financier. Nous devons lui montrer que nous progressons et que nous nous développons. C'est aussi comme cela que j'ai gardé Felice pendant six ans."