Voici ce que le Sporting de Charleroi réclame pour laisser partir Daan Heymans vers le KRC Genk

Ce n'est plus une surprise : Daan Heymans devrait bel et bien quitter Charleroi pour rejoindre le KRC Genk. Mais alors, où en sont désormais les négociations ?

Daan Heymans n'a jamais été aussi proche d'un départ du Sporting de Charleroi. Le milieu de terrain des Zèbres s'apprête à quitter le club carolo.

Ses propos après la qualification de son équipe pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League confirment encore plus la rumeur. "J'étais concentré sur ce match ces dernières semaines, mais on verra dans les semaines à venir. Nous ne sommes pas loin. Je pense que l'affaire sera réglée dans les jours ou les semaines à venir. Je pense bien que c'était mon dernier match, mais on doit attendre que tous les voyants soient au vert", avait-il déclaré.

Le journaliste sportif belge le plus suivi sur X, Sacha Tavolieri, a donné plus d'informations sur ce transfert. Un accord a été trouvé sur des conditions personnelles. Le KRC Genk a cependant fait une offre de deux millions d'euros, mais les Carolos aimeraient au moins en tirer trois millions.

Les négociations se poursuivent pour le moment. Un accord devrait prochainement être trouvé afin que le joueur puisse réaliser son souhait de rejoindre l'équipe qui a terminé troisième de Pro League cette saison.

Heymans attend patiemment qu'un accord soit conclu. Il ne s'était d'ailleurs pas caché après le match sur son objectif de rejoindre les Limbourgeois : "Le but est que je signe à Genk."