Deux clubs du top de Pro League se disputent un attaquant ivoirien !

Le mercato commence à battre son plein, et un nom revient de plus en plus souvent : celui d'Ibrahim Diabaté. Le KRC Genk et l'Union SG sont intéressés.

L’attaquant ivoirien de 25 ans Ibrahim Diabaté évolue actuellement au GAIS en Suède. Auteur de bonnes prestations, il suscite désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens. Selon 225foot, le KRC Genk et l’Union Saint-Gilloise seraient les plus déterminés à le recruter. Diabaté s’est imposé comme l’une des révélations de l’Allsvenskan, la première division suédoise. Avec 8 buts et 1 assist en 11 matchs, il s’est affirmé comme un attaquant rapide, puissant et redoutablement efficace devant le but. Le GAIS, conscient qu’un départ est inévitable, a fixé son prix à 3 millions d’euros. Genk, qui pourrait perdre Tolu Arokodare cet été, est en quête urgente d’un nouveau buteur. Le club limbourgeois, réputé pour son flair dans le recrutement de talents africains, estime que Diabaté colle parfaitement à sa philosophie de jeu. L’Union Saint-Gilloise est également sur le coup. Le club bruxellois, expert dans le développement et la revente de jeunes joueurs prometteurs, veut renforcer sa ligne offensive avec un profil capable de faire franchir un cap à l’équipe. Outre Genk et l’Union, des clubs néerlandais et allemands sont aussi sur les rangs. Le SC Heerenveen, le Fortuna Düsseldorf et le Hambourg SV suivent de près l’évolution du joueur.