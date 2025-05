Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Hasi - Leoni

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hasi - Leoni

Deux clubs du top de Pro League se disputent un attaquant ivoirien !

Le mercato commence à battre son plein, et un nom revient de plus en plus souvent : celui d'Ibrahim Diabaté. Le KRC Genk et l'Union SG sont intéressés. (Lire la suite)

'Reden bekend waarom Théo Leoni vertrekt bij RSC Anderlecht'

Théo Leoni va quitter le RSC Anderlecht cet été. Le fait que Besnik Hasi reste au club la saison prochaine semble être une mauvaise nouvelle pour le joueur de 25 ans... (Lire la suite)