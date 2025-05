Le RFC Liège face à une équipe de Pro League ? Voici le calendrier complet des matchs amicaux des Sang et Marine !

Les matchs amicaux du RFC Liège pour se préparer au début du championnat sont désormais connus. Les Liégeois affronteront notamment le Sporting de Charleroi, Rochefort ou encore Schaerbeek.

Le 13 avril dernier, le RFC Liège disputait déjà son dernier match de la saison. Les Sang et Marines avaient conclu cette dernière avec un succès sur le score de 3-1 contre les Jong Genk à Rocourt.

Le club a désormais bien le temps de préparer le retour du championnat qui ne sera que pour août. Les matchs de la première journée de Challenger Pro League auront lieu les 8, 9 et 10 août prochains. Les rencontres au programme ne sont pas encore connues.

Les hommes de Gaëtan Englebert sont actuellement en congé, mais le retour à l'entraînement s'approche petit à petit. Celui-ci se fera en deux parties : les joueurs reviendront dans un premier temps du 16 au 27 juin avant de reprendre définitivement le 7 juillet. Les Liégeois seront donc de nouveau en congé du 28 juin au 6 juillet.

Huit matchs amicaux seront de la partie pour le club. Le premier se déroulera le 21 juin et le dernier le 02 août. Deux auront lieu lors de la première partie et six durant la seconde.

Voici le calendrier complet des matchs amicaux :

JUIN

21 juin : RFC Liège – Rochefort (15h)

26 juin : Richelle – RFC Liège (19h30)

JUILLET

10 juillet : Aywaille – RFC Liège (19h)

12 juillet : Sporting de Charleroi – RFC Liège

23 juillet : Stade Waremmien – RFC Liège (19h30)

26 juillet : Bissen – RFC Liège (18h)

30 juillet : RFC Liège – Schaerbeek (19h)

AOÛT

2 août : RFC Liège – Mons