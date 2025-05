🎥 Il est sorti en larmes : Dries Mertens a reçu des adieux de roi au Galatasaray

Dries Mertens disputait son dernier match avec le Galatasaray ce vendredi soir, face à l'Istanbul BB. Il a fêté ça avec un but et un hommage digne d'une légende.

Comme au Napoli, Dries Mertens (38 ans) quitte le Galatasaray en véritable légende. On savait depuis longtemps déjà que cette saison serait la dernière en Turquie, et probablement la dernière tout court, pour l'ex-Diable Rouge.

Mais ce vendredi se tenait la dernière journée de championnat turc, et Mertens a donc fait ses adieux au Galatasaray. Pour l'occasion, un derby d'Istanbul était au programme face à l'Istanbul BB. Et Dries Mertens a fêté ça par un but. Victor Osimhen l'a laissé tirer le penalty obtenu à la 17e.

C'était son 6e but de la saison toutes compétitions confondues, son 5e en championnat. Mertens a également distribué 21 passes décisives en 52 matchs avec le Galatasaray cette saison. Il quitte le club stambouliote sur un bilan de 25 buts en 136 matchs.

Et les émotions étaient grandes pour l'ancien du Napoli, qui a été porté en triomphe par ses coéquipiers et a même reçu une belle surprise. Ainsi, c'est sa femme Kat Kerkhofs qui a saisi le micro du speaker pour annoncer son nom lors de son remplacement.

Dries Mertens était particulièrement ému et les larmes ont coulé sur ses joues. On ignore encore si ce dernier match est également le dernier de sa carrière, ou si l'ancien Diable Rouge relèvera un dernier défi la saison prochaine.