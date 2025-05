Mauvaise nouvelle pour le Standard dans le dossier Axel Witsel ?

Axel Witsel semble tout proche d'un retour au Standard de Liège. Mais l'ex-Diable Rouge tenait à disputer la Coupe du Monde des Clubs, pour laquelle il est repris par l'Atlético Madrid.

Est-ce un coup d'arrêt pour le Standard dans le dossier Witsel ? Récemment, nous vous annoncions que les discussions étaient très avancées entre le clan Witsel et la direction liégeoise concernant un retour à Sclessin. Axel Witsel reviendrait dans un rôle de joueur, avec la garantie d'une implication future dans l'organigramme du club.

Mais un point restait à régler : quand Witsel arriverait-il ? En fin de contrat le 30 juin prochain à l'Atlético Madrid, l'ex-Diable Rouge aimerait prolonger à titre exceptionnel (la FIFA prévoit une règle pour ces cas) et disputer la Coupe du Monde des Clubs avec son club.

Or, la liste de l'Atlético Madrid pour la Coupe du Monde a été dévoilée... et elle comprend bel et bien Axel Witsel, qui restera donc a priori au-delà du terme de son contrat pour disputer la compétition. Problème : la reprise dans les clubs belges est prévue pour fin juin.

Si Witsel arrive à Liège, ce sera donc potentiellement après la finale de la Coupe du Monde des Clubs, prévue le 13 juillet prochain. Soit... deux semaines environ avant la reprise du championnat de Pro League.

Pas l'idéal pour l'intégration d'un nouveau joueur, mais rien qui empêche vraiment le retour de Witsel au Standard. La direction aurait bien sûr préféré qu'il arrive au plus vite, mais peut-elle vraiment se permettre de dire non au joueur parce qu'il arriverait un peu tard ? On en doute, car les supporters souhaitent cette arrivée de tout leur coeur...