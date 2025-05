Sélectionner un retraité pour défier les Diables Rouges ? La raison émouvante derrière le choix de Craig Bellamy

Le Pays de Galles s'entraîne actuellement en Espagne pour ses deux matchs de qualifications vers la Coupe du Monde. Avec une présence remarquée.

Autrefois entraîneur des U21 d'Anderlecht puis adjoint de Vincent Kompany au Sporting et à Burnley, Craig Bellamy est aujourd'hui à la tête de la sélection galloise, que les Diables rencontreront le 9 juin. Pour le camp d'entraînement à Alicante, il a décidé de faire appel à Connor Roberts, gardien de but actif à The New Saints (le plus grand club du pays) cette saison.

Un nom qui n'est à première vue pas de nature à faire parler jusqu'en Belgique. Mais la curiosité de sa sélection réside dans le fait que Roberts avait annoncé avoir disputé le dernier match de sa carrière. A 32 ans, il avait officialisé sa retraite à l'issue du championnat gallois. Une présence d'autant plus marquante que le portier n'avait été appelé qu'une seule fois en sélection, il y a plus de dix ans.

Le football dans ce qu'il a de plus beau

"Je connais Connor depuis un certain temps. Il était sur le point d'être appelé l'année dernière. C'est une personne résiliente et travailleuse, sur le terrain comme en dehors", s'est justifié Bellamy, dans des propos relayés par la BBC. "Ce qu'il a accompli dans le football gallois est admirable et sa retraite sera une grande perte pour la sélection".

Une sélection qui est tout sauf anodine. Elle vient en guise de récompense pour Connor Roberts, mais surtout comme marque de soutien. Si le gardien jadis formé à Fulham et Everton a raccroché les gants, c'est en raison de problèmes de santé mentale après que son père se soit suicidé.

Non seulement la sélection pourra l'aider à surmonter cette terrible épreuve, mais elle l'aidera également à préparer son après-carrière, Roberts ayant en effet décidé de se reconvertir comme entraîneur des gardiens. Il opère donc dans un rôle hybride pour ce dernier rassemblement de la saison et devrait fort logiquement récolter les faveurs de l'applaudimètre lors des deux matchs disputés par les Gallois.