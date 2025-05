Le départ d'un cadre se précise au Club de Bruges : un club a pris contact !

Le Club de Bruges s'apprête à vivre un été chargé sur les plans entrant comme sortant. De nombreux piliers des Blauw & Zwart suscitent l'intérêt.

West Ham United se serait officiellement manifesté pour Raphael Onyedika, le milieu de terrain nigérian du Club de Bruges. Les Hammers entrent donc en concurrence notamment avec l'AC Milan, intéressé depuis longtemps par Onyedika.

Selon des informations provenant de Africafoot, une source dans l'entourage de Onyedika a fait savoir que West Ham a pris contact avec le Club Bruges mardi pour discuter des conditions d'un éventuel transfert.

West Ham a vécu une saison décevante et est actuellement à la recherche de renforts au milieu de terrain. Le club manque d'un véritable récupérateur et voit en Onyedika un candidat idéal. Le Nigérian de 24 ans s'est imposé comme un solide milieu de terrain défensif et a joué un rôle crucial dans la campagne de Bruges en Ligue des Champions.

Son jeu physique et sa capacité d'anticipation font de lui un atout précieux. De plus, il a de l'expérience au plus haut niveau et peut rapidement s'adapter au rythme de la Premier League, estimerait West Ham United.

La seule pierre d'achoppement pourrait être le montant demandé par le FC Bruges. Raphaël Onyedika ne devrait en effet pas quitter le Jan Breydel pour moins de 20 millions d'euros.