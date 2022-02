Tuchel explique sa décision de placer Lukaku sur le banc : "Une belle victoire et tout le monde ne me parle que de ça..."

Petite surprise au coup d'envoi de Chelsea-Lille ce mardi : pas de Romelu Lukaku dans le onze. Après un match anonyme à Crystal Palace, le Belge faisait là les frais des choix de Thomas Tuchel, qui a regretté devoir s'expliquer.

Malgré la victoire de Chelsea face au LOSC, l'un des sujets de discussion après la rencontre était la mise sur le banc par Thomas Tuchel de Romelu Lukaku, quelques jours après son mauvais match à Crystal Palace. Comme l'Allemand l'a reconnu, cette performance a influencé son choix : "Après une rencontre lors de laquelle tout le monde s'est concentré sur le nombre de ballons touchés par Romelu, je ne trouvais pas opportun de le mettre sous le feu des projecteurs", reconnaît l'entraîneur des Blues après la rencontre.

"C'était préférable de le mettre un peu en retrait. Qui plus est, je l'ai senti fatigué, il a beaucoup joué. Nous avons eu une prolongation à disputer au Mondial des Clubs, beaucoup de déplacements", ajoute Tuchel. "Et maintenant, malgré une belle victoire, tout le monde ne me parle que de Romelu Lukaku : cela vous montre à quel point on se focalise sur lui. Il y a 9 autres joueurs qui n'ont pas débuté. Le football est un sport collectif".