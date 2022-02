Ses hommes ont réussi à tenir tête à la Juventus.

Ce mardi soir en Ligue des Champions, Villarreal a partagé face à la Juventus de Turin (1-1). Les hommes d'Unai Emery ont fait preuve de caractère pour égaliser via l'ancien de Valence Dani Parejo malgré l'ouverture du score de Dusan Vlahovic dès la première minute, sa première dans la compétition.

En conférence de presse, Emery a salué la "maturité" de ses joueurs : "La maturité et l’expérience de certains de mes joueurs et notre expérience collective ont été importantes. Savoir qu’on peut nous marquer un but à n’importe quel moment. Surtout contre des équipes de ce niveau. Mais être capable de se surpasser et de ne pas perdre la motivation, quand nous faisons face à des situations qui pouvaient nous faire perdre notre concentration. Cette maturité a été très importante", a déclaré l'ancien coach du PSG, de Séville et d'Arsenal, dans des propos repris par L'Equipe.

Un résultat qui laisse la possibilité au sous-marin jaune de croire encore à la qualification en quart de finales. "Le match nul nous donne la sensation que nous pourrons aller là-bas et nous battre pendant les 90 minutes restantes. En même temps on connait leur potentiel. Nous les respectons mais nous les affronterons. Ils sont favoris et candidats au titre de cette Ligue des champions. Nous aussi nous voulons continuer dans la compétition et ce résultat nous laisse une porte ouverte", s'est-il exprimé.

L'année dernière, Villarreal avait remporté l'Europa League - une quatrième victoire dans la compétition pour Emery - et s'était directement qualifié pour la C1. A lui et ses hommes de montrer qu'ils peuvent à nouveau écrire l'histoire du club.