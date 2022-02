Seraing s'est fait broyer par La Gantoise : "Le doute a envahi l'équipe"

Le RFC Seraing s'est fait étriller ce mercredi soir à La Gantoise (4-0).

Le RFC Seraing a rapidement pris l'eau face à La Gantoise ce mercredi. Depoitre et Tissoudali, auteur d'un doublé, ont permis aux Buffalos de mener 3-0 à la pause et d'envoyer les Métallos dans les cordes. Ces derniers encaisseront un quatrième but en début de seconde période avant de limiter la casse.

"Ce fut une soirée très difficile"

"Ce fut une soirée très difficile pour nous. Le paradoxe, c'est que j'ai le sentiment que nous avions réussi à nous libérer de leur pression après douze minutes de jeu et que nous étions parvenus à nous créer des situations intéressantes. Mais faute de maîtrise technique, de justesse et de lucidité, nous ne sommes pas allés au bout de ces situations. Ensuite, il y a ce premier but qui arrive", a confié Jean-Louis Garcia à l'issue de la rencontre. "Nous gérons mal la profondeur et cela se joue à quelques centimètres. Je n'ai pas encore revu la phase, mais le VAR a checké et confirmé le but donc il n'y a pas hors jeu", a souligné le coach de Seraing.

"Le résultat et inéluctable et implacable"

Le promu sérésien encaissera très vite un deuxième but suite à une mauvaise relance de Dietsch. "Puis arrive cette erreur qui amène le deuxième goal et qui fait très mal mentalement. Pour la première fois depuis que je suis avec ce groupe, nous avons été défaillants mentalement. Ce fut le cas jusqu'à la mi-temps et nous avons pris un troisième but entre-temps. Ça devient compliqué et le doute a envahi l'équipe. Il a fallu se remobiliser à la pause même si le début de la seconde période fut terrible avec ce quatrième but. Ensuite, les joueurs avec leur courage et les moyens du jour ont essayé de limiter la casse contre une équipe plus forte que nous dans tous les domaines. Le résultat et inéluctable et implacable", a précisé le techncien français avant de penser au match du week-end prochain.

"Il faut vite se régéner mentalement et physiquement parce que nous avons un match contre un concurrent direct dimanche contre Zulte Waregem. Il faut vite rebondir", a conclu Jean-Louis Garcia.