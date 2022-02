L'UEFA souhaiterait se séparer de Gazprom

Les conséquences pour la société russe suite à l'invasion de l'Ukraine risquent d'être colossales.

Gazprom, société russe de distribution de gaz, n'en finit plus de subir les conséquences de l'invasion de son voisin ukrainien par la Russie.

Schalke 04 a déjà annoncé vouloir mettre un terme avec la société, qui était son sponsor depuis 2007. De plus, et c'est une conséquence de très grande ampleur, l'UEFA a officiellement décidé de délocaliser la finale de la Ligue des Champions qui était prévue à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg - et a choisi le Stade de France à la place.

Et cela pourrait encore aller plus loin. Selon The Independant, l'UEFA serait en discussions avec ses avocats pour mettre un terme au partenariat avec Gazprom. L'instance devrait ainsi perdre l'un des ses plus gros partenaires, avec qui elle est liée depuis 2012.