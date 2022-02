Mark Hughes (ex-Manchester City et Fulham) a retrouvé un banc

Mark Hughes est le nouvel entraîneur de Bradford City, pensionnaire de D4 anglaise. Disparu des radars, l’ancien sélectionneur du pays de Galles (1999-2004), qui a notamment entraîné pendant quatorze ans en Premier League, de 2004 à 2018 (Blackburn, Manchester City, Fulham, QPR, Stoke, Southampton), prend donc la tête d'une équipe qui pointe actuellement à la 15ème place d'EFL League Two.

Le technicien gallois âgé de 58 ans s'est engagé jusqu'en 2024 et prend la succession de Derek Adams.

We are delighted to announce the appointment of Mark Hughes as our new first-team manager - on a deal until the summer of 2024!



