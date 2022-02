Exclue du Mondial 2022, la Russie réagit : "Un caractère discriminatoire évident"

La FIFA et l'UEFA, réunies ce lundi, ont pris la lourde décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les équipes nationales russes, ainsi que tous les clubs du pays en raison de l'invasion de l'Ukraine.

La Russie, écartée, ne pourra pas affronter la Pologne le 24 mars prochain en barrage de la Coupe du monde 2022. La Fédération russe n'a pas tardé à réagir, pointant du doigt une mesure discriminatoire et alertant sur un acte qui divise la communauté sportive mondiale.

"L'Union russe de football est catégoriquement en désaccord avec la décision de la FIFA et de l'UEFA de suspendre toutes les équipes russes de participer aux matchs internationaux pour une durée indéterminée. Nous pensons que cette décision est contraire aux normes et principes de la compétition internationale, ainsi qu'à l'esprit du sport. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un grand nombre d'athlètes, d'entraîneurs, d'employés de clubs et d'équipes nationales et, surtout, à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts en premier lieu. [...] Nous nous réservons le droit de contester la décision de la FIFA et de l'UEFA conformément au droit international du sport."