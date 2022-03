Luka Elsner est-il toujours derrière son groupe ?

C'est en général la question inverse qui est posée quand une équipe ne tourne pas rond.

On le sait, depuis des semaines maintenant, le Standard ne tourne pas vraiment très rond, et le malaise est bien plus profond que ce que l'on voit sur le plan sportif : les problèmes financiers, un rachat du club (total ou partiel) est en cours, les échéances de la licence approchent, les supporters sont mécontents et ne se cachent pas pour le signaler. Tout cela fait une belle soupe en coulisses.

Mais sur le terrain, bien évidemment, ce n’est pas rose non plus. Ce n’est même pas Rouche. L’esprit du club a disparu, et il est clair que le Standard est numériquement dans la course au maintien cette saison, et le match contre le Beerschot de ce mercredi sera une nouvelle fois compliqué… très compliqué.

© photonews

Mais une chose frappe depuis plusieurs semaines : Luka Elsner n’hésite pas a se payer ses joueurs, ou à les pointer du doigt. Mi-février, il avait déjà déclaré que son groupe « n’avait pas un talent extraordinaire ». Après la défaite contre La Gantoise, il avait pointé du doigt la deuxième erreur de Bodart en une semaine et maintenant il aurait pris la décision de l’écarter.

On a souvent coutume de se demander si « le groupe des joueurs soutient encore le coach », ici on se demande le contraire. On a l’impression que les dernières résultats ont fait changer Elsner, que son discours n’est plus là pour protéger l’équipe mais pour se protéger lui-même, voir même d’anticiper son éventuel départ avant la fin de la saison ou à la fin de celle-ci.

Alors que les derniers matches arrivent et que les Rouches ont bien besoin de prendre les derniers points nécessaire pour rester en D1A et ne pas jouer les barrages, cette désunion générale n’est certainement pas un bon signe. Et à ce propos, Elsner ne pourra pas pointer quelqu’un d’autre du doigt : il en sera le seul responsable.