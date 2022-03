Youth League : Genk s'incline de justesse face à Liverpool

Le beau parcours des jeunes du Racing s'est malheureusement arrêté.

Après avoir écrasé Chelsea (5-1) au tour précédent, les jeunes du Racing Genk étaient opposés à Liverpool en Youth League, la coupe d'Europe pour U19 organisée par l'UEFA.

Lors de cette belle affiche des huitièmes de finale jouée chez en Angleterre, Cannonier (43e) ouvrait le score pour les jeunes Reds.

Peu après le repos, Jay-Dee Geusens (50e) rétablissait l'égalité avec un but pleine lucarne.

Sans autre but inscrit, les deux formations se sont directement retrouvées aux tirs au but (sans prolongations). Et ce sont les Anglais qui ont arraché leur ticket pour les quarts de finale, suite aux ratés belges de Rommens et Geusens, alors que Corness manquait également son tir chez les Reds pour ponctuer la séance sur le score de 4-3.

Liverpool retrouvera la Juventus en quarts.