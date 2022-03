Avec la campagne "Football For All", les clubs et la Pro League se prononcent en faveur de l'inclusion

La campagne exclut toute forme de racisme, d'homophobie et de discrimination. Les joueurs porteront des brassards aux couleurs de l'arc-en-ciel ce week-end.

La Pro League a annoncé que se tiendra dans le cadre de la prochaine journée de Pro League la campagne "Football For All". Un projet visant à l'inclusion et à la sensibilisation. Il est ici question de rappeler que le racisme, l'homophobie et toute forme de discrimination n'ont pas leur place sur un terrain de football.

Voici le communiqué :

"Les 4, 5 et 6 mars, le football professionnel belge sera paré des couleurs de l'arc-en-ciel. Avec la campagne 'Football for All', la Pro League et ses clubs montrent à nouveau leur soutien pour l'inclusion et leur lutte contre l'homophobie, comme ils le font contre le racisme et d'autres formes de discrimination et d'inégalité. Notre football est pour tout le monde, sur le terrain et en dehors. Nous traduisons cette idée de base en politique concrète.

La Pro League veut assumer son rôle de meneur du sport professionnel et d'acteur social majeur. C'est pour cette raison que les brassards de capitaine et les drapeaux de corner de la Jupiler Pro League et de la 1B Pro League seront aux couleurs du drapeau arc-en-ciel inclusif. La symbolique de l'arc-en-ciel sur un terrain de football est et reste un signal fort, mais la Pro League veut faire plus.

L'année dernière, le footballeur australien Josh Cavallo a fait son coming-out. À la suite de cet évènement, la Pro League s’est entourée d’un consultant en matière de diversité afin de mettre en place un processus d’accompagnement. En compagnie de ce consultant en matière de diversité, un plan d'action a été élaboré afin de détecter et de supprimer les obstacles existants pour les personnes de la communauté LGBTQI+. Le plan d'action sera également partagé avec d'autres fédérations sportives afin de les soutenir dans ce domaine."

Jan Cas, le responsable football et communauté de la Pro League, a déclaré : "La Pro League et ses clubs montrent leur engagement en faveur de la diversité, de l'inclusion et du respect. Nous sommes unis contre l'homophobie, le racisme et toutes les autres formes de discrimination et d'inégalité. L'objectif est clair : chacun doit pouvoir être lui-même. Dans nos stades et ailleurs."