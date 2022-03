Ceferin se paie la Super League: "D'abord pendant la pandémie, maintenant pendant une guerre"

Le projet de la Super League est de retour et cela ne plait évidemment pas à tout le monde.

A l’occasion d’un sommet organisé par le Financial Times ce jeudi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a adressé un nouveau message d’avertissement aux présidents de clubs qui aimeraient se laisser tenter par une intégration à la Super Ligue Européenne. Le patron de l’instance laisse toujours planer la menace d’exclusion.

"Ils ont d'abord lancé leur projet de non-sens au milieu de la pandémie, maintenant on comprend qu'ils en lancent un autre au milieu d'une guerre. Ces gens doivent vivre dans un univers parallèle. L'un d'eux m'a appelé pour s'excuser et maintenant ils recommencent", a regretté le dirigeant slovène, alors que la presse anglaise annonçait ce matin que l’ancien président de la Juventus Turin et instigateur du plan, Andrea Agnelli, doit annoncer la remise en route du projet de ligue fermée dans la journée.