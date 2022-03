L'ancien Carolo Descamps, héros d'un soir: "Je suis entré dans la tête de Ben Yedder"

Il a arrêté un penalty de l'international français et a envoyé son club en finale de la Coupe de France.

Titularisé en Coupe de France par Antoine Kombouaré, le gardien numéro 2 Rémy Descamps (25 ans, 5 matchs toutes compétitions cette saison) a été l'un des héros de la qualification de Nantes face à Monaco (2-2, 4-2 tab) mercredi en demi-finale. Après la rencontre, le portier est revenu sur la séance des tirs au but et sa réussite sur la tentative de l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder.

"C’est à moi de prendre le maximum d’infos pour essayer d’aller au bon endroit, leur mettre la pression. C’est ce que j’ai fait dès le premier tir au but, je suis entré dans la tête de Ben Yedder. Ça a payé, je la sors bien et ils ont la pression derrière. Le public a bien poussé aussi derrière. Tout nous a réussis. J’avais les infos comme quoi il croisait ses penaltys. Au vu de sa prise d’élan, j’ai décidé de plonger à gauche, et ça nous a réussis. Il n’a pas croisé. C’est aussi l’instinct qui m’a fait aller de côté là", a confié le Canari à Ouest-France.