Le rêve tactique le plus fou de Bielsa

On le sait, Marcelo Bielsa est un coach à part.

Remercié par la direction de Leeds en raison des mauvais résultats de son équipe, l’entraîneur Marcelo Bielsa a laissé une belle trace chez les Peacocks. Lors de son aventure outre-Manche, le technicien argentin n’a d'ailleurs rien perdu de son génie tactique et de son aspect déjanté. En témoigne le récit de Christophe Lollichon sur les antennes du groupe Canal+.

"J'ai passé cinquante minutes avec lui en haut d'un terre-plein qui surplombait les terrains d'entraînement à Leeds, ça a été extraordinaire d'échanges. Je dis bien d'échanges. Ce n'est pas un monologue. C'était un échange avec son interprète. Ca m'a rappelé cette passion et cette connaissance.Il a fini par me dire un truc : 'Christophe, tu connais mon rêve ?'. 'Non, gagner un titre ?'. Il me dit : 'Ce serait de jouer avec une défense à trois dont le gardien de but serait la pointe basse.' Et il me dit à la fin : 'Mais pour ça, il me faut plus de deux à trois ans de travail et je n’aurai jamais le temps dans les clubs où je passe'", a conté l’entraîneur des gardiens de Chelsea.