"Mes joueurs sont des grands malades"

Les hommes d'Antoine Kombouaré viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Les images sont magnifiques, fantastiques : les supporters du FC Nantes envahissent le stade de La Beaujoire après la victoire de leurs joueurs face à Monaco (2-2, 4-2 tàb) en demi-finale de la Coupe de France.

Cet exploit, il est dû en grande partie au travail d'un homme, qui a repris l'équipe après le départ de Raymond Domenech : Antoine Kombouaré.

"Plein d'images me viennent en tête : une énorme satisfaction, de la fierté et des trucs qui dépassent un peu l'entendement. J'ai vu les gens envahir le stade, c'est un moment assez rare. C'est très beau ce que l'on vit", a déclaré Kombouaré après le match selon des propos repris par L'Equipe.

"On a fait une très bonne entame, mais après, on a beaucoup souffert. La première mi-temps fut très compliquée, mais on a mieux contrôlé la seconde. On a eu un adversaire redoutable. J'ai fait peu de changements, car j'étais dans ma série de tirs au but et je voulais garder Moses (Simon), par exemple."

"Concernant Rémy (Descamps, le gardien remplaçant d'Alban Lafont, qui a stoppé le penalty de Wissam Ben Yedder, ndlr), je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, notamment sur les deux buts. Mais il a été très costaud, mentalement, car il a été très bon dans la séance de tirs au but. Il méritait de jouer, il avait été très bon, avant. Mais ça ne veut rien dire pour la finale."

Il a ensuite souligné l'évolution de son groupe. "J'ai dit à mes joueurs que ce sont de grands malades. Il y a eu (les victoires contre) Lens et le PSG, déjà... Par rapport à la saison dernière, avec les mêmes joueurs, la même équipe, on est septième de L1 et on est en finale de la Coupe de France : ça dépasse mes rêves les plus fous. On est fier, mais on ne s'enflamme pas."