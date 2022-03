Officiel: Première sanction pour la Biélorussie

Une première sanction envers la Biélorussie.

On le sait, l'équipe nationale de Russie et les clubs russes ont été sanctionnés par l'UEFA et la FIFA. L'équipe nationale russe a été exclue du mondial 2022 alors que le Spartak Moscou, dernier club en lice en coupe d'Europe, a été lui aussi exclu de la compétition.

Ce jeudi, l'UEFA a pris une nouvelles sanction mais envers la Biélorussie: "Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé que tous les clubs et sélections nationales bélarusses alignées dans les compétitions de l'UEFA seront contraintes de jouer leur matches à domicile sur terrain neutre, avec effet immédiat. En outre, aucun spectateur ne pourra assister à ces rencontres", a écrit l'instance européenne dans un communiqué.