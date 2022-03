Le FC Barcelone a pris sa décision concernant Dani Alves !

Après la surprise liée au retour de Dani Alvès à Barcelone, à 38 ans, force est de constater que le Brésilien a toujours le niveau.

Et après seulement trois rencontres disputées pour un beau bilan d'un but et deux assists, Dani Alvès aurait déjà convaincu le Barça de prolonger son séjour au-delà de cette saison, d'après Marca. Dani Alvès devrait donc rester au FC Barcelone jusqu'en 2023, avec en ligne de mire le Mondial 2022 pour tenter d'ajouter à son palmarès la dernière ligne qu'il manque ...