Charleroi au complet ou presque : "Deux à trois semaines d'absence"

Le Sporting Charleroi peut compter sur un groupe quasi-complet ce dimanche, pour la réception du Standard.

En conférence de presse ce vendredi, Edward Still a évoqué la forme de son groupe, qui est presque au complet désormais. "Ryota Morioka et Jules Van Cleemput sont de retour, même si Ryo a plus de retard à rattraper", pointe Still. Par rapport au Beerschot, plusieurs joueurs pourront donc faire leur retour dans le onze. "Cela a été l'un des points importants du match au Beerschot : avec deux blessures en début de match et trois absents, cela faisait cinq titulaires en moins, et nous avons bien réagi".

Seule ombre au tableau : Loïc Bessile, sorti blessé au Kiel, n'est pas encore revenu. "Loïc a effectué un geste brusque et s'est occasionné une blessure aux ischios. Il sera absent deux à trois semaines", regrette Still. Petite inquiétude également pour Vakoun Bayo, qui a subi un choc à l'entraînement ce jeudi. "On fera le point ce samedi".