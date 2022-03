La Premier League ne sera plus diffusée en Russie

En raison de l'invasion de l'Ukraine, la Premier League et l'EFL ne devraient plus être diffusées en Russie.

Alors que la Chine a décidé, le week-end dernier, de ne pas diffuser les rencontres du championnat d'Angleterre en raison des messages de soutien à l'Ukraine prévus par les clubs de Premier League, la PL et l'EFL ont prévu de rétorquer : Sky Sports nous annonce ce lundi que la Premier League et l'EFL (Championship et divisions inférieures) comptait résilier son contrat de diffusion en Russie.

Les deux ligues professionnelles anglaises ont chargé leurs avocats de mettre un terme à ces contrats, qui valent l'équivalent de 6 millions de livres annuels. Une réaction qui survient alors que de nombreux clubs anglais ont déjà fait état de leur soutien à la cause ukrainienne, mais aussi alors que la Chine avait bloqué la diffusion des rencontres de PL à cause des messages pro-Ukraine qui y étaient diffusés.