L'Union, Bezus, le flop wallon et un Seraing au fond du trou: voici nos tops et nos flops

Comme chaque semaine, nous nous tournons vers notre Pro League pour ressortir les tops et les flops de notre pays.

TOP

L'Union continue sa marche en avant

Le but de classe mondiale d'Undav est vraiment le symbole de cette équipe de l'Union, qui finit toujours par s'en sortir. L'équipe de Felice Mazzù s'est imposée dans les dernières secondes après avoir été menée. Un scénario déjà vu cette saison.

Les émotions de Roman Bezus

Comme lors de la semaine 29, il y a eu beaucoup de drapeaux ukrainiens dans les stades belges. Mais c'est à La Gantoise que le moment émotion du week-end est apparu. Buteur salvateur à la 94ème minute contre Zulte Waregem, Roman Bezus n'a su retenir ses larmes. "Pendant ce temps, des enfants meurent dans mon pays", a-t-il déclaré.

© photonews

Lutte pour le top 4

Le Club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et La Gantoise se sont imposés ce week-end, certains sans être étincellants. Mais les faits sont là: pour le top 4, on tiens là une lutte à 4 pour jouer le titre en fin de saison.

Pour le KV Malines, Charleroi et Genk, il semble désormais que la marche soit un peu trop haute pour cette année.

FLOP

Charleroi - Standard

On pourrait ressortir certaines décisions du VAR sur certaines pelouses, mais c'est du côté du Mambourg qu'il faut retrouver LE GROS FLOP du week-end. On attendait un match haletant, on s'est plutôt ennuyé. On attendait du football, nous avons eu des crises d'hormones de la part des deux équipes. Rideau sur ce flop wallon.

Seraing y va tout droit

Est-ce que le RFC Seraing, devant un public.... clairsemé, y a vraiment cru contre le Club de Bruges? Quand on entend que le coach local voulait juste tenir le plus longtemps possible, on a le droit de se poser la question.

Du coup, les barrages se rapprochent pour les Métallos, avec en ligne de mire le RWDM ou... le Waasland-Beveren d'un certain Jordi Condom.