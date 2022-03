L'Atalanta attire en ses rangs un ancien scout de Leicester

Le Gallois a une riche expérience.

L'Atalanta Bergame, dont la politique en matière de scouting ces dernières années s'est montrée très performante, pourra compter désormais sur l'expertise de Lee Congerton.

"Originaire du Pays de Galles, Lee Congerton a acquis au fil des ans une expérience internationale significative, tant au niveau de la direction que des jeunes. Après avoir fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur des U18 pour la Football Association of Wales, directeur d'académie à Wrexham et entraîneur d'académie à Liverpool, il a rejoint Chelsea fin 2004 en tant que responsable du recrutement des jeunes et des seniors, où il est resté jusqu'en 2011. De 2011 à 2014, il a été nommé directeur technique à Hambourg en Allemagne. Il est ensuite revenu au Royaume-Uni, comme directeur sportif à Sunderland d'abord, puis comme responsable du recrutement senior, à la fois au Celtic et à Leicester, qu'il a rejoint en mai 2019", peut-on lire à son sujet dans le communiqué du club lombard. Il a été nommé responsable du développement international de la zone des sports, alors qu'il était pressenti pour remplacer Umberto Marino au poste de directeur général.