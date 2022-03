Le retour au premier plan de Laurent Depoitre

L'attaquant de La Gantoise est à nouveau en grande forme et sera une arme offensive sur laquelle les Buffalos pourront compter pour le sprint final, mais pas que.

Après un début d'année 2022 compliqué et des problèmes de santé qui l'avaient à nouveau écarté des terrains alors qu'il revenait bien dans le coup, Laurent Depoitre semble définitivement lancé pour une fin de saison que lui et ses coéquipiers veulent poursuivre sur le même état de forme que celui affiché ces dernières semaines.

Après un mois de janvier à oublier, l'ancien attaquant d'Huddersfield, d'Ostende et de Porto a délivré un assist lors de la belle victoire à Bruges (1-2). Ensuite, la machine était (re)lancée.

La semaine d'après, il détruisait les filets de Nurudeen d'une reprise de volée surpuissante à Eupen (victoire 0-1). Un but libérateur, qui laissait tant optimiste sur la forme du joueur que sur les facilités montrées par ses coéquipiers et plus spécialement Julien De Sart de le trouver dans les espaces.

A nouveau buteur lors de la démonstration offensive des Buffalos face à Eupen (4-0), il commençait ensuite un rush de sa moitié de terrain contre le Standard avec presque 90 minutes dans les pattes, forçait Bodart à la faute et permettait à Tarik Tissoudali d'inscrire l'unique but du match.

Une action déterminante, capitale. Qui permet aux troupes d'Hein Vanhaezebrouck de tenir le rythme imposé par le top 4. Tout comme son but ce week-end dans la victoire difficile face à Zulte.

Une régularité dont La Gantoise aura bien besoin

C'est simple : depuis son retour sur les terrains - excepté le match aller de Croky Cup contre Bruges où il était monté en cours de jeu - Depoitre s'est montré décisif à chaque match. Car oui, l'action contre le Standard est décisive, n'en déplairait aux fanatiques des stats "traditionnelles".

Et comme il l'a prouvé lors de sa performance étincelante contre Bruges au match retour de Coupe, il est capable de courir à nouveau sur chaque ballon, de peser sur une défense pendant 90 minutes. Auteur d'un but de la tête, il avait précédemment heurté le montant sur une action quasiment similaire.

Avec 523 minutes disputées sur 630 possibles depuis son retour et trois fois 90 minutes enchaînées, il ne semble pas sentir pour l'instant le poids des âges - ou alors, s'il les sent, il s'en moque - et sera une pièce maîtresse de l'échiquier d'un Gand qui doit batailler pour un top 4 encore accessible, qui rencontrera Anderlecht en finale de la Coupe et le PAOK en Conference League. Un calendrier chargé pour l'expérimenté joueur de 33 ans, avant de prolonger son aventure chez les Buffalos ?