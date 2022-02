Laurent Depoitre : "Je me sens bien à Gand"

Buteur ce week-end, l'attaquant de La Gantoise ne veut pas se soucier de problèmes de contrat.

Laurent Depoitre semble être débarrassé de ses problèmes physiques. L'attaquant de 33 ans a offert la victoire aux siens ce week-end (victoire 0-1 face à Eupen) d'une magnifique reprise de volée. Blessé durant le mois de janvier, il revient bien dans le coup.

Het Laatste Nieuws a relayé les propos du buteur après la victoire sur les Pandas.

"C'était un but très important. (Julien) De Sart a placé la balle parfaitement, elle est arrivée idéalement. Je ne me suis pas posé de question et j'ai tiré immédiatement. Il ne restait plus qu'à espérer que le ballon rentre dans le but. Ça s'est magnifiquement bien passé. Puis nous nous sommes mis dans le pétrin avec ce carton rouge. Nous ne sommes pas habitués à ne pas avoir le ballon et à devoir défendre tous ensemble. Mais grâce à notre mentalité et à notre combativité, nous sommes parvenus à le faire. Nous savions que c'était un match crucial. Il nous reste maintenant sept matchs pour tout donner et assurer une place en play-off 1".

Depoitre n'a pas ressenti de problème physique, malgré le fait qu'il ait été absent en janvier. "Lorsque vous revenez d'une blessure, vous avez toujours peur de ressentir quelque chose. Mais physiquement, je me sens bien. Seulement, il faut reprendre le rythme quand on n'a pas joué pendant quelques semaines. Je l'ai senti dans mes jambes, surtout quand nous avons dû défendre à dix, je n'ai pas eu facile. Je devais courir et continuer à courir. Jouer 90 minutes est encore un peu difficile, mais ça va s'améliorer de match en match. Je me sens prêt à relever notre grand défi et à atteindre notre objectif."

Le contrat de Depoitre arrive à son terme cet été, mais La Gantoise veut le garder. Les dirigeants gantois auraient en effet proposé une prolongation d'un an à leur attaquant. "Ce n'est pas mon genre d'être nerveux à ce sujet", a-t-il déclaré.

"Nous en sommes encore au début des négociations. En tout cas, je me sens bien à Gand. Je me sens chez moi ici, je ne suis pas inquiet. Nous ne sommes qu'en février. Je ne panique pas. Je ne ressens pas le besoin de partir. Je me concentre sur le reste de la saison, c'est le plus important maintenant. Le reste, on verra."