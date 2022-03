Un joueur du FC Barcelone....s'incline devant Benzema

La performance de Karim Benzema ce mercredi a donné des frissons à beaucoup de monde, même du côté de la catalogne.

Daniel Alves (38 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a beau être une légende du FC Barcelone et de retour en Catalogne, le latéral droit brésilien sait apprécier les bonnes choses. Malgré son statut d'ancien joueur du Paris Saint-Germain et d'ennemi déclaré du Real Madrid, le vainqueur de la Copa América 2019 s'est dit stupéfait par la performance de l'attaquant merengue, Karim Benzema (34 ans, 33 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison), triple buteur face au vice-champion de France en titre (3-1), mercredi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

"Je me fiche qu'il soit de Madrid, mais quel joueur, quel joueur Benzema !! I love this game !!", s'est enflammé Alves sur les réseaux sociaux. Une soirée surréaliste jusqu'au bout.