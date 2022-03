Vers un retour d'un joueur de l'OM à Arsenal ?

Ses bonnes prestations sous le maillot olympien auraient convaincu le club qui le prête de le rapatrier.

Même si William Saliba (20 ans) se sent bien à Marseille et réalise une saison solide (36 matchs) chez les Olympiens, Arsenal voudrait que son prêt s'arrête dès l'année prochaine et que le Français revienne défendre les couleurs des Gunners.

C'est en effet ce que nous apprend le journaliste de football.london très proche d'Arsenal Chris Wheatley. Arsenal voudrait d'ailleurs offrir un nouveau contrat à Saliba, qui aurait à coeur de s'imposer en Premier League. De quoi contrecarrer les plans de l'OM, qui serait désireux de prolonger son prêt et même de le signer définitivement.