🎥 Le but Zlatanesque d'un ancien Lyonnais

Guimaraes a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis son transfert à Newcastle.

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée pour 50 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’occasion du mercato d’hiver, le milieu de terrain Bruno Guimaraes (24 ans, 6 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) n’a pas laissé passer sa chance avec Newcastle contre Southampton (2-1) ce jeudi en match en retard de la 21e journée de Premier League.

A la 52e minute, le Brésilien a en effet inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et offert la victoire à son équipe. Et de quelle manière ! Profitant d’une remise de Dan Burn sur corner, la recrue a trouvé la faille d’une aile de pigeon dos aux cages. Un superbe but acrobatique façon Zlatan Ibrahimovic !