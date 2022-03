Le Club peut réaliser une première cette saison: "Nous l'avons en tête, mais nous n'en aprlons pas"

Ce samedi, le Club de Bruges se déplacera à Ostende pour le compte de la 31ème journée de championnat.

Du côté du Club de Bruges, tout va mieux, merci pour eux. L’élimination de la Coupe de Belgique n’est pas oubliée mais l’équipe veut aller de l’avant. Il n’y a, pour le déplacement à Ostende de ce samedi, pas de joueurs absents pour cause de suspension et Charles de Ketelaere est maintenant à 100% et sera certainement titulaire à quelques mètres de la Mer du Nord.

Alfred Schreuder a surtout déjà tout prévu : "J’ai déjà l’équipe en tête, mais vous verrez bien samedi", a déclaré le Néerlandais en conférence de presse. On le sait, cette rencontre est importante pour le Club car en cette fin de saison, tout gagner est le plus important et pour la première fois de cet exercice, l’équipe a la possibilité de gagner 5 matches de suite en championnat. "Nous le savons, mais il ne faut pas en parler. Nous regardons match par match et nous verrons à la fin des 34 journées".

Si on prend match par match, regardons donc le match de ce samedi à la Diaz-Arena. "Nous prenons cette rencontre au sérieux. J’ai regardé leur match à Anderlecht, contre Gand ou contre l’Antwerp. C’est une équipe difficile à jouer. Ils ont des attaquants rapides et ils peuvent se montrer solides".

Tout ce qui peut embêter le Club de Bruges finalement.